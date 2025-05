Wende! In Imola darf wieder mehr geflucht werden

FIA-Boss gibt nach

In der vergangenen Saison hatte das Fluch-Verbot immer wieder für Wirbel gesorgt. Vor allem Weltmeister Max Verstappen war vermehrt an die Kasse gebeten worden. Nachdem sich das Fahrerlager anschließend gegen die strengen Vorschriften gewehrt hatte, gab FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem nun nach. „Als ehemaliger Rallye-Pilot kenne ich die Bandbreite an Emotionen aus erster Hand, die man während eines Wettbewerbs erlebt“, gab sich der 63-Jährige einsichtig.