Ex-Teamstar wird jetzt Internet-Streamer

Er war jahrelang Legionär in der besten Handball-Liga der Welt, spielte für Topklub THW Kiel, wurde zweitbester Torschütze in Deutschland, absolvierte 89 Nationalteamspiele und hängt nun seine Schuhe endgültig an den Nagel. Nach einer Knorpel-OP im Herbst nimmt Raul Santos seinen Hut.