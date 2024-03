„World of Samsung“: Alles neu macht die KI

Die „World of Samsung“ öffnete vor wenigen Tagen ihre Türen im deutschen Offenbach, um die neuesten Errungenschaften und Innovationen des führenden Elektronik-Herstellers für 2024 zu präsentieren. krone.at nutzte die Gelegenheit, um in dem früheren Stahlwerk mit Jose Barreiro Lopez, Vize-Präsident des European Visual Office (TV & Sound Devices) bei Samsung, über die Integration von Künstlicher Intelligenz zu sprechen - und die damit verbundene Zukunftsvision, in der die Technologie von Samsung nahtlos in den Alltag integriert ist und das Leben der Menschen weltweit bereichern soll.