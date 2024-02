Auf Studis Verlass: Georg Willi und seine Jünger

Auch Anzengruber will an die Spitze

Von der Papierform her an sich eine aufgelegte Sache, vorausgesetzt, man stellt sich nicht selbst das Haxl, schießt sich nicht selbst ins Knie. Genau das aber passierte, indem es nicht gelang, einen aus ihren eigenen Reihen ruhig zu stellen. Namentlich Johannes Anzengruber. Ehemals beliebter Wirt auf einer Innsbrucker Alm, zog es ihn in die Politik. Und es zieht ihn noch weiter, er will auch an die Spitze. Er will auch Bürgermeister werden. Nachdem alle Gespräche mit Anzengruber scheiterten, scherte dieser aus der ÖVP aus und will nun allein den Gipfel erklimmen. Er gründete eine eigene Gruppierung namens „Ja – jetzt Innsbruck.“