Wahl in Innsbruck: Bürgernähe ist etwas anderes

Stell dir vor, es ist Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Innsbruck und keiner geht hin? Vieles deutet in diese Richtung. Zumindest zeigen das die nackten Zahlen, wie sich die Wahlbeteiligung in den vergangenen 70 Jahren entwickelt hat. Eine starke Wahlmüdigkeit muss attestiert, kann nicht geleugnet werden. Was teils verständlich ist. Nicht nur, dass viele Innsbrucker mit der Politik ihrer Stadtvertreter unzufrieden sind, geht ihnen das WIE dieser Politik am Hammer.