Wahlschmäh mit dem Sonnendeck

Früher! Was waren das für Zeiten. Nein, nicht bessere. Aber da kamen hohe Politiker auf Kurzvisite, defilierten durch jubelndes Wahlvolk und deren Helfer marschierten brav hinterdrein, verteilten fleißig Geschenke. Oft Billigzeug, womöglich „Made in China“. Ich kann mich noch an Kugelschreiber mit Parteilogo, an Notizblöcke, an Spielkarten und natürlich an Blumen für die Damen erinnern. Würde man das heute tun, die Wähler würden einem diese Geschenke wohl nachschmeißen, im nächsten Mülleimer entsorgen oder die Annahme überhaupt verweigern.