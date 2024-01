Laut Umfrage: FPÖ liegt in Innsbruck klar vorne

Noch nie war der Kampf um die Stimmen so groß, treten doch 14 oder gar 15 Listen an. Doch wie schaut es aktuell aus? Der „Krone“ wurde eine Umfrage zugespielt, die Ende November durchgeführt wurde. Sie ist momentan die aktuellste und auch die einzige, in der ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky als Chef von „Das neue Innsbruck“ abgefragt wurde. Das Institut des renommierten Politikforschers Peter Hajek hat damals 500 Personen abgefragt. In der Sonntagsfrage ist die Liste FPÖ/Rudi Federspiel die klare Nummer 1 und kam damals auf 24 Prozent. Die Grünen lagen mit 16% auf Platz 2, das neue Innsbruck mit 15% auf Platz 3. Die Liste JA von Johannes Anzengruber schaffte im November 13%, ex aequo mit der SPÖ. Depaolis Gerechtes Innsbruck: 7%, Neos 6%, Liste Fritz 3% und Ali 1%.