Polizisten retteten Kärntner aus eiskalter Lavant

„Klammerte sich verzweifelt an Ast“

Was war passiert? Die zwei Polizisten suchten den Nahbereich nach dem Mann ab, als sie ihn plötzlich in der Lavant wahrnahmen. „Er klammerte sich verzweifelt an einen Ast und befand sich mit seinem gesamten Körper im Wasser. Aufgrund der starken Strömung und der kalten Wassertemperatur, konnte er sich selbstständig nicht aus der lebensbedrohlichen Lage befreien“, beschreibt die Polizei die bangen Momente.