Wirbel um Kickl: 5 Luxus-Schreibgeräte um 908 Euro

Gleichzeitig betonte man in der FPÖ, dass der Parteichef selbst auf kostengünstiges Schreibmaterial setzt: „Herbert Kickl schreibt im Übrigen mit BIC-Kugelschreibern, was ein Blick in diverse Fotoarchive zweifelsohne zeigen wird.“ Und kein einziger der in den Akten genannten Kugelschreiber befinde sich in seinem Besitz.