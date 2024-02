Mölzer: „Kickl wird dämonisiert“

Bei einem weiteren Thema ging es um eine mögliche Ablöse von Andreas Babler an der SPÖ-Spitze, da an seinem Sessel schon wieder gesägt werde. Mölzer: „Irgendwie tut mir Babler fast leid. Die SPÖ ist in einem bedauernswerten Zustand.“ Glawischnig ergänzt: „Die Wortmeldung von Gewerkschafter Josef Muchitsch, Babler muss eine Kursänderung vornehmen, war schon überraschend. Aber er hat recht, Babler muss in die politische Mitte hinein.“