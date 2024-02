Herbert Kickl und die Nazikeule

Nach der „Wahrheit über Sebastian Kurz“ knöpfte sich Böhmermann diesmal, passend zum Akademikerball, Herbert Kickl vor. „Die FPÖ und ihr Volkskanzler“, lautete der Titel der Sendung, in der es um „Nazis“ ging - in der FPÖ und bei der deutschen AfD. Er werde ohne Hitler-Vergleiche auskommen, versprach Böhmermann anfangs, zwinker-zwinker! Um dann lustvoll die Nazikeule zu schwingen - und sie am Ende auch noch dem Publikum umzuhängen.