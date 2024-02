„Putin-Brüder“: Kogler attackiert Kickl und FPÖ

Vizekanzler und Grünen-Obmann Werner Kogler hat am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ zum Rundumschlag gegen die „blauen Putin-Brüder“ der FPÖ ausgeholt. So solle der freiheitliche Parteichef Herbert Kickl erst einmal den - nach Angaben der FPÖ längst aufgekündigten - Freundschaftsvertrag mit Putins Partei offenlegen. Kickl schwebe, wiederum in Anlehnung an Ungarn, ein „Orbanistan“ vor. Die Reaktion der FPÖ auf Koglers Aussagen ließ nicht lange auf sich warten.