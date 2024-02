Kogler über Kickl: „Grantelnde Vergiftzwergung“

Dass die 23-jährige Öko-Aktivistin Schilling am grünen Bundeskongress am Samstag in Graz auf Listenplatz eins gewählt werden soll, sei eine „super Nachricht“ für den Klimaschutz und die Jugend. Mit ihr könnten sich die Grünen auch in schwierigen Zeiten offensiv zeigen. „Sie mobilisiert innerhalb der Grünen, aber auch nach außen“, es gebe „sensationelle Rückmeldungen“.