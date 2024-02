So ist es um Wiens Kliniken tatsächlich bestellt

Neues Primärversorgungszentrum

Zur Entlastungen der Kliniken tragen wesentlich die Primärversorgungszentren bei. Wien beweist hier wieder einmal seine Vorreiterrolle. Der Ausbau von Primärversorgungszentren wie auch von Kinder-Primärversorgungszentren ist derzeit in aller Munde. Das Medloft-Primärversorgungszentrum in Margareten bietet erstmals in Wien beides. Hier arbeiten Allgemeinmediziner und Kinderärzte Hand in Hand und ermöglichen eine umfassende Betreuung. Damit ist eine kompetente Betreuung von Geburt an bis ins hohe Alter gewährleistet. Auch Hausbesuche für Menschen, die nicht selbst in die Ordination kommen können, werden im 4. und 5. Bezirk angeboten.