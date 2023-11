Saftiges Gehaltsplus für Wiens Spitalsangestellte

Die Herausforderungen werden noch wachsen: Im Jahr 2100 soll ein Viertel der Wiener Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. Ludwig will dagegenhalten, indem er Wien zum internationalen Vorreiter in der Präventivmedizin macht - allein schon um ein Abrutschen in die Zweiklassenmedizin zu verhindern, in der sich nur Wohlhabende Gesundheit leisten können, „denn das darf es in Wien nie geben“.