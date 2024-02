Auf dem Grenzerpfad von Sulzberg bis nach Bayern

Schmuggler waren früher oftmals arme Leute, die sich durch die Schmuggelei einen kleinen Nebenverdienst sichern wollten. Im größeren Stil wurde vor dem II. Weltkrieg allerdings Salz aus Oberreute nach Sulzberg über verschlungene Tobelpfade getragen. Die Schmuggler mussten dabei jeweils das Zeitfenster abwarten, bis die Zöllner auf beiden Seiten ihren Rundgang beendet hatten. Nach den Kriegswirren wurde der jährliche, kirchliche Bittgang von Oberreute nach Sulzberg von einigen Frauen dazu genutzt, Kaffee von Österreich nach Deutschland zu bringen. Einige Damen sollen sogar eigens nur deswegen am Bittgang teilgenommen haben, um an das Kaffeepulver zu kommen. Die begehrte Ware versteckten sie dabei direkt an ihrem Körper, was den Zöllnern daher nur wenig Möglichkeiten ließ, den Schmuggel zu unterbinden. Erst als bei der Zollwache auch Frauen eingestellt wurden, war eine Leibesvisitation möglich.