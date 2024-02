Maurer: „Sind nicht nur für die Bobos in Wien da“

Zunächst stehen die EU-Wahlen an. Mit Aktivistin Lena Schilling, glaubt Maurer, agiere man nach vorne denkend und die Jungen ansprechend. Maurer sieht die ÖVP in zu vielen verschiedenen Interessen verstrickt, die Grünen hingegen würden alle an einem Strang ziehen. Dem hält Kapp entgegen, dass die ÖVP Partei der Mitte und Großpartei sei - im Gegensatz zu den Grünen, die mit ihrem Portfolio keinen Anspruch auf Wachstum hätten. Maurer: „Wir sind nicht nur für die Bobos in Wien da.“ Ein Beispiel sei das Zubetonieren, das sei vor allem Thema auf dem Land. Hier würden die Grünen äußerst offensiv dagegen vorgehen.