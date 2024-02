„Traue mich nicht mehr ins eigene Schlafzimmer“

„Eigentlich“, sagt Evelyn Michels, „will ich hier nur noch ausziehen.“ Die 73-jährige Mieterin in einer älteren Gswb-Wohnung in der Bessarabierstraße ist nahe der Verzweiflung. Im November dürfte sich - so genau weiß sie es selbst nicht - genau in der Wohnung ober ihr ein Wasserschaden ereignet haben. Er ist an der Außenmauer klar erkennbar.