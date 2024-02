Anrainerzweifel am Betreuungswillen der Gswb

Immerhin: Als der „Krone“-Artikel über die Missstände in der Gswb-Anlage in der Valkenauerstraße in Aigen am Samstag erschien, wurde ein kaputtes Betonfundament auf einem Spielplatz sofort repariert. Dennoch bleibt die Liste mit Problemen in der 192 Einheiten großen Gartenstadt lange. Rost ist bei Tiefgaragenabgängen mehr Regel denn Ausnahme, obwohl die schön Anlage noch keine 20 Jahre auf dem Buckel hat.