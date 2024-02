Lokale, über die man spricht: Rosso.19

So findet man schnell die richtige Flasche, um zum Beispiel dieSteinpilzravioli in Safransauce (24 €) zu begleiten. Safran ist auch der definierende Geschmacksträger in der Sauce zum Filet vom weißen Heilbutt (32 €). Von Jägern aus der Umgebung stammt das Fleisch für das gelungene Mönchhofer Hirschbutterschnitzerl (28 €), zu dem neben dem obligaten Erdäpfelpüree auch ein sämig geschmortes Rotkraut mit Maroni gereicht wird.