Schallenberg: Russland hat „mörderisches Regime“

Was die Chancen auf eine Ende des Krieges in der Ukraine angeht, will sich Schallenberg keinen Illusionen hingeben: „Ich glaube, wir brauchen einen langen Atem und strategische Geduld.“ Man habe es in der Ukraine „mit einem Stellungskrieg, leider mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts, zu tun - und das werden wir noch viele Monate weiter sehen.“