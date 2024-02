Große Chance für journalistische Jungtalente

Aufnahmeverfahren in drei Stufen

Bis zum 19. Mai können sich Interessierte mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bewerben. Es folgt die Einladung zum schriftlichen Aufnahmeverfahren am 11. Juni, bei dem ein Wissenstest absolviert und ein Kommentar verfasst werden müssen. Am 17. Juni werden Kandidaten in der engeren Auswahl zu einem Hearing gebeten, bei dem die finalen zwölf Teilnehmer ausgewählt werden.