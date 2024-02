Die Chancen der Kleinen im Kampf der Großen

Ist Österreich zu groß für Kleinparteien? In Politik und Medien redet man seit Monaten über die Wahlchancen von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen oder NEOS. Doch machen sich Bierpartei, KPÖ, OK & Co. auch Hoffnung, im nächsten Nationalrat vertreten zu sein.