Projekt vor Aus? Bauträger bietet Gerüchten Stirn

„Nehmen neue Kinderbetreuungseinrichtung in Betrieb“

Auch Bürgermeisterin Victoria Weber räumt mit den Gerüchten auf: „Mir sind seitens des Investors keine Umstände bekannt, welche eine Umsetzung des Projektes in Frage stellen oder gefährden würden. Die Stadtgemeinde Schwaz wird in diesem Gebäudekomplex im Herbst dieses Jahres eine neue, weitere Kinderbetreuungseinrichtung in Betrieb nehmen. Die Arbeiten dafür liegen im Zeitplan, was uns seitens des Bauherrn mehrmals versichert wurde.“