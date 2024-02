Vom Keller auf die Straße: Fahrradsaison eröffnet

Neben dem Aufpumpen der Reifen ist es wichtig, dass Beleuchtung und Bremsen funktionieren - kontrollieren Sie auch, ob die Bremsgummis in einem guten Zustand sind. Zudem sollten Sie die Fahrradkette gründlich reinigen und ölen. Der VCÖ empfiehlt generell, das Fahrrad zumindest einmal im Jahr zum Service in ein Fachgeschäft zu bringen. Materialschäden werden so rechtzeitig erkannt.