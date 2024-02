René Benko und sein „Spinnennetz“

Bemerkenswert, wie still sich alle, die von den vielen Signa-Pleiten peinlich betroffen sind, verhalten. Das ist offenbar ein Spinnennetz von Ex-Freunden von René Benko, die ihr Leiberl heimlich retten wollen. Wie seinerzeit, als Ex-SPÖ-Chef Gusenbauer einmal eilig zu seinem Parteifreund Olaf Scholz geflogen ist. Und, siehe da, innerhalb weniger Wochen gab es 260 Millionen Euro für Signa - „gespendet“ von den deutschen Steuerzahlern. In Summe sind es 680 Millionen geworden. „Gusi“ hat dafür zwölf Millionen Honorar verrechnet, die Firmenanschrift war zwar nicht ganz korrekt, aber was soll’s: Hauptsache ist, es fließt wieder Geld in seine Taschen.