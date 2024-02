Finanzministerium rückt Benko-Akten nicht heraus

Tomaselli ortet hier „schwindlige Hotelkonstruktionen, die zu schwindligen Steuerkonstruktionen werden könnten“. Im ÖVP-Finanzministerium gebe es geradezu ein „Wohlfühlprogramm bei Benkos Steuerangelegenheiten“, so die Abgeordnete. So wurde zum Jahreswechsel bekannt, dass sich bei der 60 Millionen schweren, privat genutzten Villa 12 Millionen Euro an Umsatzsatzsteuerschulden angehäuft haben.