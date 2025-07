Ein Österreicher, für den man sich schämen muss!

Der Bogen wurde überspannt

Doch es kommt leider auch vor, dass manche den Bogen überspannen. Und zwar so weit, dass man sich für sie schämen muss. Zuletzt ist mir das passiert, als ich jene „Krone“-Geschichte las, in der es um ein israelisches Ehepaar ging, das in Tirol seine Silberhochzeit feiern und in einem Tiroler Campingplatz einchecken wollte. Doch es geschah das Unvorstellbare: Ihnen wurde wegen ihrer Herkunft die Gastfreundschaft verwehrt. Als wir davon erfuhren, kontaktierten wir den betroffenen Campingplatzbetreiber, um nachzufragen. In der Hoffnung, dass es sich nur um einen Irrtum handeln kann. Doch das Gegenteil war der Fall. „Mit Ihnen will ich jetzt gar nicht am Telefon diskutieren. Diese Leute (gemeint sind offenbar alle Israelis) sollten sich viel lieber um die vielen Kinder in Gaza kümmern. Ansonsten gibt es nichts zu sagen. Schluss!“, wurde uns ungestüm ins Telefon „gebellt“.