Benko verweigert seiner Holding eine Million Euro

Und wo befindet sich Benko selbst? Signa-Kenner wollen wissen, dass sich der Signa-Gründer zuletzt in seinem Chalet N in Oberlech aufhielt. Für eine Teilnahme am ersten Gerichtstermin im Insolvenzverfahren, das die Republik Österreich gegen Benko persönlich angestrengt hat, fehlte offensichtlich die Zeit. Bis März müssen seine Anwälte dem Gericht in Innsbruck neue Unterlagen vorlegen.