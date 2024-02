USA erhöhen Druck, Senatoren reisen nach Ungarn

NATO-Generalsekretär gab sich jüngst optimistisch

Jüngst hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärt, Orbán habe ihm erneut versichert, dass nach Beginn des Frühjahrszyklus des Parlaments eine endgültige Entscheidung getroffen werden solle. In der NATO und der EU wird vermutet, dass Orbán Schweden wegen seiner Kritik an Rechtsstaatsmängeln in Ungarn maßregeln will.