„Fitnessprogramm“ ließ 30 Millionen Euro purzeln

Der 41-Jährige, der seit August 2022 an der Spitze des Unternehmens mit Sitz in Leonding (Oberösterreich) steht, spricht von einem „wichtigen Teilerfolg“. Es gibt aber nach wie vor viel zu erledigen: „Die Effizienzsteigerung und die Reduktion des Kapitaleinsatzes in unserem Geschäft bleiben ganz oben auf der Agenda.“