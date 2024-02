Höhere Gehälter kurbeln den Immo-Markt wieder an

Das Interesse an Eigentumswohnungen ist jedenfalls zuletzt wieder merklich gestiegen, bestätigt Hommer auch eine Studie von Exploreal, die präsentiert wurde. „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels“, sagt Mario Zoidl. Der Obmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder weiter: „Die guten KV-Abschlüsse zeigen bei den gleichbleibenden Baukosten ihre Wirkung“. Es ist trotz allem bei vielen mehr Geld am Konto.