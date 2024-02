Rosenbauer kehrt in die schwarzen Zahlen zurück

Das operative Ergebnis liegt bei 37,4 Millionen Euro, der Gewinn nach Steuern bei 7,3 Millionen Euro - diese Zahlen legte Rosenbauer am Freitag für das Jahr 2023 vor. Der Rückkehr in die schwarzen Zahlen - ein ganz wichtiger Schritt für das Unternehmen mit Sitz in Leonding (Oberösterreich), das in den vergangenen Monaten viele Turbulenzen und Krisen erlebt hatte.