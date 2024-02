Mehrere Schüsse auf Linzer Schulgebäude abgefeuert

Direktoren mit Hilferuf an den Bürgermeister

Graffiti an Hauswänden, radikale und extremistische Schmierereien auf Schulmöbeln, Scherben und Spritzen in Sprunggruben, Drogenfunde am Gelände und Einbruchsversuche bei Türen sind das eine – aber dieser Vorfall hat die drei verzweifelten Direktoren, die für fast 700 Schüler am Gelände verantwortlich sind, jetzt dazu veranlasst, SP-Stadtchef Klaus Luger als obersten Schulerhalter um Hilfe zu bitten.