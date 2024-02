Erste Kaufangebote für insolvente Galeria

Üblich sei, sieben bis elf Prozent des Umsatzes einer Filiale für die Miete aufzuwenden. „Für viele Standorte zahlen wir deutlich mehr“, betonte Van den Bossche. Das Insolvenzverfahren wurde am 9. Jänner beantragt. In der Zentrale sollen noch Arbeitsplätze wegfallen, derzeit wird der Umzug in ein anderes Gebäude geprüft. „Das Unternehmen muss eine mittelständische Struktur bekommen“, meinte Denkhaus.