Israelische Truppen in Krankenhaus vorgedrungen

Verhandlungen über Feuerpause in Kairo

Die Informationen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Derzeit sind noch 134 Menschen in der Gewalt der Hamas, von denen nach israelischer Schätzung mindestens 30 nicht mehr am Leben sein dürften. Bei Verhandlungen in Kairo über eine Freilassung weiterer Geiseln im Gegenzug für eine Feuerpause im Gaza-Krieg und die Entlassung palästinensischer Häftlinge hatte es bisher keinen Durchbruch gegeben. In der Nacht auf Montag hatten israelische Spezialkräfte in Rafah im südlichen Gazastreifen zwei Geiseln im Alter von 60 und 70 Jahren befreit.