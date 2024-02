Netanyahu macht Geisel-Angehörige „fassungslos“

„Ich bestehe darauf, dass die Hamas ihre wahnhaften Forderungen aufgibt. Wenn sie das tut, werden wir in der Lage sein, voranzukommen“, sagte Netanyahu am Mittwochabend. Ranghohe Vertreter aus den USA, Israel, Katar und Ägypten hatten am Vortag in Kairo keine Einigung erzielt, sich aber auf eine Verlängerung der Gespräche auf niedrigerer Beamtenebene um drei Tage verständigt, wie die „New York Times“ unter Berufung auf einen ägyptischen Beamten berichtete.