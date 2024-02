Nordkorea meldet Test von neuer Anti-Schiffsrakete

Nordkorea hat nach eigenen Angaben neue Raketen zur Abwehr feindlicher Schiffe getestet. Machthaber Kim Jong Un habe den Test der Anti-Schiffsrakete „Padasuri-6“ am Mittwoch überwacht und insbesondere eine Verstärkung der militärischen Bereitschaft an der Seegrenze zu Südkorea angeordnet, berichteten staatliche Medien am Donnerstag.