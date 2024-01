Testet Nordkorea Marschflugkörper für Russen?

Der südkoreanische Generalstab erklärte am Dienstag, „unbekannte Marschflugkörper“ seien in das Westmeer - die koreanische Bezeichnung für das Gelbe Meer - gefeuert worden. Die Geschosse wurden nach koreanischen Angaben gegen 7 Uhr morgens (Ortszeit) registriert. Südkorea kündigte im Anschluss eine „detaillierte Analyse“ des Vorfalls sowie eine verstärkte Überwachung in Zusammenarbeit mit seinem Verbündeten USA an.