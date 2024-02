Der Klimawandel gibt uns kalt-warm

Der Klimawandel gibt uns also kalt-warm - aber leider löst sich das Problem dadurch nicht einfach von selbst. Schon seit Jahren mehren sich die Anzeichen, dass sich das atlantische Zirkulationssystem im Zuge der Erderwärmung deutlich verlangsamt. Durch das Abschmelzen an den Polen gerät mehr Süßwasser in den Atlantik und bremst so die Strömung. Nun konnten Forscher erstmals nachweisen, dass der Golfstrom tatsächlich auf einen Kipppunkt zusteuert.