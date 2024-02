Spaß und Spiel auf neuer Route

Am 4. und am 12. Mai 2024 fährt die „MSC Meraviglia“ in einer 7-Tage-Kreuzfahrt zweimal Nova Scotia und Neuengland an. Dabei hält das Schiff in Newport, Boston, Saint John und Halifax. Diese Kreuzfahrten gibt es bereits ab einem Preis von 669 Euro, in einer Innenkabine samt der obligatorischen Servicegebühr. Dazu kommen die Anreise, wenn gewünscht ein Getränkepaket und die auf die jeweilige Dauer des Aufenthaltes abgestimmten Ausflüge. Die „MSC Meraviglia“ fährt aber auch von New York aus Bermuda, die Bahamas und Florida an. Eine 14-Tage-Kreuzfahrt gibt es ab 1539 Euro.

