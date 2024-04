Boeing-Maschine verliert Notrutsche während Flug

Die Pannenserie des US-Flugzeugbauers reißt nicht ab. Bei einer älteren Boeing 767-300 hat sich am Freitag die Notrutsche gelöst, kurz nachdem die Maschine am John-F.-Kennedy-Flughafen in New York mit Ziel Los Angeles abgehoben war. Die Piloten kehrten daraufhin um. An Bord befanden sich 183 Menschen, bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.