Angeschossene Tochter (25) darf bald wieder heim

Gute Nachrichten nach dem furchtbaren Unglück: Jene 25-Jährige aus Thalgau, die am Montag, wie berichtet, in Pasching von einem Schuss aus dem Gewehr ihres Stiefvaters in Arm und Bauch getroffen worden war, ist auf dem Weg der Besserung. „Die Patientin liegt auf der Normalstation, es geht ihr den Umständen entsprechend gut“, lässt das behandelnde Kepler Uniklinikum auf „Krone“-Anfrage wissen. Sie könne wahrscheinlich am Mittwoch wieder entlassen werden.