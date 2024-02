Das ist der Höhepunkt der „fünften“ Jahreszeit

Der Rosenmontag ist der Nationalfeiertag in Ebensee. Natürlich nur inoffiziell. „Obwohl bei uns mehr Fetzen an den Häusern hängen, wie am 1. Mai“, weiß Promberger. „Jeder geht als Fetzen. Früher hatte man kein Geld, deshalb hat man irgendetwas angezogen, also Fetzen“, erklärt uns Sarah Neuböck, der weibliche Part des Prinzenpaars, die Geschichte. „Am Aschermittwoch wird der Fasching rituell verbrannt und die nach dem wilden Treiben jetzt leeren Brieftaschen in der Traun ausgewaschen.“