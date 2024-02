Britische Musik-Legende Robbie Williams wird 50!

„Intensivstation oder Entzugsklinik“

Und genau wie seine Fans lässt er es mittlerweile etwas ruhiger angehen. Zwar gab er 2023 rund 40 Konzerte - darunter im Dezember beim Ski-Opening in Schladming -, aber mit großzügigen Pausen zwischen den Auftritten. Die Zeiten, in denen er gigantische Europatourneen absolvierte und von einem Stadion zum nächsten jettete, sind vorbei. „So etwas ist eine riesige Herausforderung. Üblicherweise lande ich am Ende entweder auf der Intensivstation oder in der Entzugsklinik“, sagte er vor einigen Jahren im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London. „Ich sage das nur halb im Scherz. Das ist also nichts, was ich noch allzu oft machen möchte.“