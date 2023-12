Robbie Williams ist auf Haussuche in Österreich

Das ist heuer allerdings nicht der erste Auftritt des Sängers in Österreich. „Ich weiß, dass ich in Österreich viele Fans habe, sie sind für mich etwas Besonderes, und sie machen mich glücklich“, verriet er vor Kurzem der „Krone“. Und so füllte er im März gleich zweimal die Wiener Stadthalle, das Konzert auf Burg Hochosterwitz im Juli fiel leider ins Wasser, dafür trat Williams aber ein paar Tage zuvor - nicht zum ersten Mal - beim Geburtstag eines heimischen Unternehmers in Kärnten auf. Ein Ort, der für den Künstler mittlerweile quasi zur zweiten Heimat geworden ist. Kein Wunder also, dass es die Spatzen schon von den Kärntner Seeufern pfeifen: Robbie Williams soll auf der Suche nach einem Austro-Domizil sein. Der Ossiacher See habe es ihm ganz besonders angetan...