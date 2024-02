Alkoholisiertes Mädchen brach bei Umzug zusammen

Die Stimmung beim Faschingsumzug in Wies war blendend. Allerdings floss auch der Alkohol in Strömen. Das wurde gegen 19.30 Uhr einer 17-Jährigen zum Verhängnis. Weil sie viel zu viel getrunken hatte, kollabierte sie und brach auf einem Gehsteig zusammen. Polizisten schritten sofort ein, brachten sie in die stabile Seitenlage und verständigten die Rettung