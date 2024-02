Alko-Lenker (23) sprang nach Unfall in den Bach

Mit dem Pkw seines Freundes (27) war am Samstagnachmittag ein 23-Jähriger auf der B 320 in Thörl unterwegs. Im Wagen saß ebenso die schwangere Freundin des Wagenbesitzers. In einer Linkskurve verlor der betrunkene Fahrer plötzlich die Herrschaft über das Fahrzeug und prallte mehrmals gegen die Leitschiene.