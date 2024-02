Lehrer auf Jobsuche finden offene Stellen nicht

Semesterferien! Salzburgs Schüler und Lehrer haben eine Woche lang Pause. Die Direktoren plagt derweil die Sorge, ob sie noch genug Personal für den Unterricht haben. Direktor Gerhard Wildling ist an der Volksschule Maxglan I derzeit gut aufgestellt: „Ich sehe aber die Not an anderen Volksschulen.“ Auf der guten Personallage ruht er sich nicht aus: „Über uns schwebt ein Damoklesschwert, es hängt uns ständig im Genick.“ Das Einstiegsgehalt für junge Lehrer sei nicht lukrativ, an vielen Schulen müsse das bestehende Lehrer-Team den Personalmangel abfedern. Das führe zu einem „Gefühl der Über-Verantwortung und des Ausbrennens“.