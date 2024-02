Kleine Verbesserungen an Schulen: „Wille ist da“

„Nur Einser!“ Clara (9) freut sich sehr über ihr Halbjahreszeugnis der Volksschule Oberweißburg in St. Michael. Genauso wie ihre Freundin Ella (9) will sie bis Juli weiter viel lernen, um am Ende des Schuljahrs die guten Noten stolz zuhause zeigen zu können. „Ich freue mich schon sehr auf die Semesterferien“, sagt Ella, Clara nickt zustimmend. In zehn Tagen können die Freundinnen wieder zeigen, wie fleißig sie sind.